РФ блокирует принятие бюджета ОБСЕ и кандидатуру Эстонии на пост главы организации

Россия блокирует замещение четырех высших должностей в ОБСЕ, а также бюджет организации по безопасности и кандидатуру Эстонии на должность председателя организации в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VOL.AT.

"Министр иностранных дел Александер Шалленберг поклялся своим коллегам из Центральной Европы бороться за Организацию по безопасности и сотрудничеству, которой грозит крах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на совместной пресс-конференции в среду группа "Центральная пятерка" (Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия и Словения) взяла на себя обязательства перед организацией, базирующейся в Вене.

Однако Шалленберг подчеркнул, что Австрия не является кандидатом на председательство ОБСЕ в 2024 году.

ОБСЕ является полезной организацией

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал, что им нужна ОБСЕ. Он добавил, что организация по-прежнему остается очень полезной организацией.

Шалленберг заявил, что ОБСЕ является единственной общеевропейской платформой для диалога. Также организация может в будущем понадобится как канал связи.

Россия блокирует деятельность ОБСЕ

Сейчас Россия блокирует замещение четырех высших должностей в ОБСЕ, а также бюджет организации по безопасности и кандидатуру Эстонии на должность председателя ОБСЕ в следующем году.

"Лучшим курсом действий было бы обновление", - заявил Шалленберг.

Он уточнил, что есть компромиссное предложение, согласно которому нынешнее председательство Северной Македонии продолжится еще на год, бюджет этого года будет обновлен, а руководство ОБСЕ также останется еще на год.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже встретился с Лавровым. Отвечая на вопрос, он сообщил, что принял приглашение главы МИД России на энергетический форум в Москве 13 октября. В то же время он отрицал, что это также повлечет за собой дальнейшие поставки российских энергоносителей в его страну.

ОБСЕ и Россия

Напомним, 16 января в Украину с официальным визитом прибыл глава ОБСЕ Буяр Османи. В Киеве он встретился с украинскими лидерами.

Также представитель ОБСЕ подчеркнул, что РФ немедленно прекратит войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.