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РФ блокує узбережжя України і посилює гуманітарну ситуацію, - Міноборони Британії

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Лондон, Понеділок 21 березня 2022 03:12
РФ блокує узбережжя України і посилює гуманітарну ситуацію, - Міноборони Британії Фото: Британія заявила, що РФ посилює гуманітарну ситуацію (mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Блокада українського узбережжя може погіршити гуманітарну ситуацію в Україні. Росія перешкоджає доставленню життєво важливих вантажів в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Російські війська продовжують блокувати українське узбережжя і завдавати ракетних ударів по об'єктах на території України.

"Блокада українського узбережжя, ймовірно, посилить гуманітарну ситуацію в Україні, перешкоджаючи доставці життєво важливих вантажів українському населенню", - йдеться в повідомленні.

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