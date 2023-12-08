РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами С-300: силы ПВО рассказали о сбитых целях

"Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА "Shahed-136/131" и шести зенитных управляемых ракет С-300. Направление удара "Шахедов" – Днепропетровская область, зенитных управляемых ракет – Харьковская область", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БПЛА противника.

Ночной удар по Украине 8 декабря

Сегодня ночью в Харькове прозвучало несколько громких взрывов. Вскоре после первого взрыва в регионе объявили воздушную тревогу. Мэр города до окончания тревоги находиться в укрытиях и по не публиковать кадры с места происшествий.

Сообщается, что оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города.

В результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное.