РФ атаковала населенные пункты Донецкой области: есть раненые, среди них ребенок

Удар по Бахмутскому району

Российская армия обстреляла село Нелиповка Бахмутского района, вероятно, из артиллерии.

От взрыва, находясь во дворе собственного домовладения, получил перелом руки 59-летний местный житель.

В результате обстрелов РФ пострадал ребенок

Оккупанты также атаковали Красногоровку и Катериновку. Там получили множественные осколочные ранения 16-летняя девушка и женщина 75 лет.

Сейчас начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных Вооруженными силами РФ.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Недавно россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых есть ребенок.

Вчера россияне по артиллерии обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, есть раненые.