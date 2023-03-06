РФ атаковала Казачью Лопань: повреждены 10 домов, газопровод и электросети
В понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли село Казачья Лопань Харьковской области. Враг бил из реактивной артиллерии, повреждены 10 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.
"Несколько часов назад враг совершил массированный террористический обстрел Казачьей Лопани из реактивной артиллерии", - рассказал он.
По его словам, в результате ударов повреждено здание местного лицея, пострадали до 10 частных домов, перебиты газовые и электрические коммуникации в разных частях поселка.
"По предварительной информации раненых или погибших нет", – добавил он.
Как сообщалось, из-за попадания российского ПТУРа в "Ниву" в Чугуевском районе Харьковской области погибли два человека.
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