ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ атаковала Казачью Лопань: повреждены 10 домов, газопровод и электросети

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 марта 2023 14:42
РФ атаковала Казачью Лопань: повреждены 10 домов, газопровод и электросети Фото: оккупанты обстреляли Казачью Лопань Харьковской области 6 марта (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли село Казачья Лопань Харьковской области. Враг бил из реактивной артиллерии, повреждены 10 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

"Несколько часов назад враг совершил массированный террористический обстрел Казачьей Лопани из реактивной артиллерии", - рассказал он.

По его словам, в результате ударов повреждено здание местного лицея, пострадали до 10 частных домов, перебиты газовые и электрические коммуникации в разных частях поселка.

"По предварительной информации раненых или погибших нет", – добавил он.

Как сообщалось, из-за попадания российского ПТУРа в "Ниву" в Чугуевском районе Харьковской области погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков
NEWS
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров