РФ атаковала Киев дронами: в КГВА опровергли информацию о падении обломков БпЛА

"В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы", - написал в 01:57 начальник КГВА, Сергей Попко.

Он добавил, что по предварительным данным обломки упали на открытой территории. Обошлось без пострадавших.

Обновлено в 02:19

В это время КГВА в ответ на сообщение о падении обломков БпЛА написали, что информация об этом не подтвердилась.

Где сейчас тревога

По состоянию на 02:08 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Луганская область и оккупированный Крым хоть и обозначены темно-красным цветом, однако не факт, что это значит тревогу, поскольку такая отметка стоит и не меняется в течение многих месяцев.