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РФ атаковала Харьковскую область сразу 6 "Шахедами", есть раненные и повреждения (фото)

Фото: российские захватчики атаковали Харьковскую область шестью Шахедами в ночь на 30 января (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Российские войска атаковали город Змиев в Харьковской области беспилотниками. В результате ударов "Шахедами" есть пострадавший и разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокураора.

Известно, что 29 января около 23:25 российская армия запустила не менее шести БпЛА по городу Змиев.

"Повреждены здания гражданского предприятия. Получил ранение 52-летний сотрудник, он госпитализирован в больницу", - отмечают в сообщении.

Также в городе частично повреждены жилые дома.

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - информируют в Офисе генпрокурора.

Фото: последствия вражеского удара и обломки БпЛА "Шахед" в Харьковской области (t.me/pgo_gov_ru)

Атака русских дронов в ночь на 30 января

Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО удалось сбить 15 вражеских беспилотников.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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Харьков