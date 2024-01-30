РФ атаковала Харьковскую область сразу 6 "Шахедами", есть раненные и повреждения (фото)

Российские войска атаковали город Змиев в Харьковской области беспилотниками. В результате ударов "Шахедами" есть пострадавший и разрушение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокураора.
Известно, что 29 января около 23:25 российская армия запустила не менее шести БпЛА по городу Змиев.
"Повреждены здания гражданского предприятия. Получил ранение 52-летний сотрудник, он госпитализирован в больницу", - отмечают в сообщении.
Также в городе частично повреждены жилые дома.
Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - информируют в Офисе генпрокурора.
Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300. Силам ПВО удалось сбить 15 вражеских беспилотников.
Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.
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