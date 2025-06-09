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РФ атаковала энергообъект в Сумской области: более 20 тысяч человек без света

Сумская область, Понедельник 09 июня 2025 20:22
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РФ атаковала энергообъект в Сумской области: более 20 тысяч человек без света Фото: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в понедельник, 9 июня, атаковали FPV-дроном энергетическую инфраструктуру в Сумской области. Без света остались более 20 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА Олега Григорова.

"Враг атаковал FPV-дроном энергетическую инфраструктуру в Глуховской громаде. В результате удара обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех громадах Шосткинского района", - сообщил Григоров.

По его словам, Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания. Продолжаются восстановительные работы.

Обстрелы Сумской области

Напомним, как сообщили в Сумской ОВА, за прошедшие сутки, 8 июня, российские войска усилили атаки на Сумскую область. Оккупанты совершили почти 90 обстрелов, есть пострадавшие.

Так, вчера российские захватчики нанесли удар по Сумской области. Ударный дрон, вероятно, "Ланцет", ударил по территории Недригайловской общины в Роменском районе.

В результате атаки ранены две женщины: 43-летняя и 28-летняя. Одна из пострадавших - беременная. Также повреждены машины, магазины. На месте работают все соответствующие службы.

Вчера утром враг также нанес удары по Эсманской общине. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня и FPV-дроны. В результате атаки ранен один человек, загорелись дома.

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