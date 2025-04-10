РФ атакует Украину "Шахедами": в Киеве слышали взрывы, где еще объявили тревогу

Российская армия днем четверга, 10 апреля, в очередной раз запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Областями распространяется сигнал тревоги, а в Киеве были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые "Шахеды" были замечены в воздушном пространстве Сумской области около 15:30. Несколько групп ударных дронов двигались в северо-западном направлении, и впоследствии были над территорией Черниговской области.
В 17:08 сигнал тревоги был объявлен в Киеве.
Информация о движении вражеских ударных БПЛА:
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.
Обновлено в 17:27.
В Киеве были слышны звуки, похожие на взрывы.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Киев атакуют вражеские БпЛА.
Находитесь в укрытиях", - сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.
Обновлено в 17:40.
По данным Воздушных сил, была замечена активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Предупреждается об угрозе авиабомб в Запорожье и области.
Обновление информации относительно движения вражеских ударных БпЛА:
Обновлено в 18:00.
В Киеве было объявлено об отбое воздушной тревоги. Однако в остальных областях наблюдается угроза ударных дронов.
Сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Там начался пожар, а также уже известно о пострадавших и жертве.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.