ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ из артиллерии обстреляла Покровский район: есть погибшие и раненые

Суббота 06 апреля 2024 22:23
UA EN RU
РФ из артиллерии обстреляла Покровский район: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: Россия обстреляла Покровский район (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем 6 апреля из артиллерии обстреляла Покровский район. В результате загунил пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, 6 апреля россияне дважды обстреляли поселок Кураховка Покровского района. В результате попадания снарядов по территории частного сектора погибли 4 человека.

Среди погибших – 38-летняя мать и ее дочь 16 лет. Также получил ранение 52-летний мужчина.

Также Россия нанесла удар по городу Красногоровке. В результате этого погиб 25-летний мужчина, а 29-летний горожан получил телесные повреждения.

"Населенные пункты враг атаковал с артиллерии. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Обстрел Покровска

Напомним, мы сообщали, что ранее российские оккупанты атаковали Покровск Донецкой области, обстреляв частный сектор.

Ранения получили пять человек, в том числе 14-летний парень.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Война в Украине
NEWS
Зеленский: для контрнаступления у нас нет снарядов, только для защиты
Зеленский: для контрнаступления у нас нет снарядов, только для защиты
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС