РФ артиллерией и авиабомбой ударила по селам в Донецкой области: есть жертва и раненые

Пострадавшие от обстрелов

Оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Нетайлово Очеретинской громады. В результате попадания снаряда по одной из улиц смертельное ранение получила 62-летняя женщина, которая на момент атаки находилась в собственном дворе.

Обстреляла российская армия и село Клебан Бык Ильиновской громады с использованием КАБ-500. От взрыва авиабомбы телесные повреждения получили две женщины 48 и 56 лет. Во время удара обе пострадавшие находились дома.

Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, где у них диагностировали минно-взрывные травмы, резаные раны и сотрясение головного мозга.

Начато расследование

В результате ударов РФ были повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, электросети и автомобиль.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона. Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Российские оккупанты в ночь на 6 марта атаковали Украину. "Прилеты" зафиксированы в Сумах, Харьковской, Днепропетровской областях.

Также в ночь на среду, 6 марта, россияне ударили по Покровску Донецкой области ракетами. Один человек получил ранение.