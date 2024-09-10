РФ активизировалась еще на трех направлениях фронта, продолжаются бои в районе Лозовой, - Генштаб

По данным Генштаба, самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

За сегодня противник нанес по территории Украины 49 авиационных ударов (задействовал, в частности 67 КАБ), использовал для поражения 526 дронов-камикадзе. Осуществил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку Волчанска. Продолжается бой.

На Купянском направлении противник в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Десять атак отражены Силами обороны. Бои продолжаются в районе Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. До сих пор идет два боестолкновения, остальные атаки наши воины остановили.

На Северском направлении враг девять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского, Григорьевки и Спирного.

На Краматорском направлении активность оккупантов вылилась в три боевых столкновения. Все атаки вблизи Ивановского и Калиновки захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали девять атак противника вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки.

Враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток, оккупанты в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки 25 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 300 оккупантов, 124 из них - безвозвратно. Уничтожено шесть артсистем, одну боевую бронированную машину и три автомобиля, также повреждены четыре автомобиля оккупантов и 13 артиллерийских систем.

На Кураховском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Георгиевки, Украинской и Красногоровки, где наши защитники отбили 18 атак, четыре боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отражают атаку противника вблизи Угледара.

Оккупанты, без успеха, провели штурм наших позиций на Ореховском направлении, вблизи Малых Щербаков. Получили достойный отпор.

На Приднепровском направлении семь неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов осуществлено агрессором в течение дня.