Результати виборів у Харкові: перші дані підрахунку голосів

Підрахунок голосів

Міська виборча комісія прийняла документи чотирьох з дев'яти районних комісій, повідомляє 2day.kh.ua. Йдеться про Новобаварський, Шевченківський, Київський та Немишлянський райони.

Як ці райони проголосували:

Новобаварский: більшість за Ігоря Терехова (14 204 голосів), на другому місці - Михайло Добкін (6 268 голосів), на третьому - Аліна Мустафаєва (797 голосів).

Немишлянський: на першому місці Ігор Терехов (14 414 голосів), на другому - Михайло Добкін (7806 голосів), на третьому - Олександр Скорик (1454 голоси).

Київський: лідирує Ігор Терехов (19 067 голосів), далі - Михайло Добкін (10 182 голоси) і Олександр Скорик (2447 голосів).

Шевченківський: більшість за Терехова (19 805 голосів), Добкін на другому місці (12 140 голосів), Олександр Скорик (3049 голосів) - на третьому.

Ще невідомі результати голосування в Холодногірському, Московському, Індустріальному, Основ'янському і Слобідському районах.

Близько полудня документи в міську виборчу комісію привезла Холодногірська районна комісія, але їх не прийняли через невідповідність протоколу про підсумки. Результати відправили на уточнення.

Як сказала голова Холодногірської комісії Ірина Кривенко, вони переплутали пакети.

Коли можуть прийняти всі протоколи

Голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко повідомила, що вони можуть ухвалити всі документи вже сьогодні.

"Як планують районні комісії, так ми надалі плануємо їх прийняти. У нас є дев'ять протоколів про підсумки і буде один протокол про результати", - повідомила вона.