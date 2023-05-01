Результативная ночная охота. В Воздушных силах показали обломки ракеты россиян (фото)

Украинские военные во время массированного удара россиян 1 мая сбили в центре страны вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Воздушного командования Центр.

"Бьем оккупанта на всех его подступах!", - добавили в командовании.

В ВСУ отметили, что это результат работы воинов зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".

Как сообщалось, сегодня ночью, 1 мая, войска РФ около 02:30 атаковали Украину с самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская область) и двух Ту-160 из района Каспийского моря. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 15 из которых были сбиты.

Во время ночного обстрела оккупантов были сбиты цели на западе Украины. Силы ПВО там уничтожили пять российских ракет.

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