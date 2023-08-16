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Результаты оптимистичны: НБУ обнародовал первые данные по устойчивости 20 крупнейших банков

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Украина, Среда 16 августа 2023 15:18
Результаты оптимистичны: НБУ обнародовал первые данные по устойчивости 20 крупнейших банков Фото: банки Украины устойчивы к кризису (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для оценки объема потерь от кредитного риска и возможной потребности в капитале Национальный банк Украины проводит оценку устойчивости 20 крупнейших банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (II квартал 2023 г.).

"Первые результаты диагностики оптимистичны: существенных недооценок кредитного риска НБУ не выявил", - говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, потребность в капитале для сектора вряд ли будет значительна. Большинство банков, вероятно, сможет восстановить капитал за счет текущих прибылей.

По результатам оценки устойчивости приоритетом НБУ будет введение новых требований к достаточности капитала, внедрение отложенных мер и возобновление требований к формированию буферов капитала. До выполнения этих требований ограничения на распределение банками капитала будут оставаться в силе, добавили в НБУ.

Стресс-тест для банков

Напомним, Национальный банк Украины в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени эта оценка будет иметь ряд особенностей.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получение информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.

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