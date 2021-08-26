Внаслідок вибуху на військових складах в Казахстані постраждали 32 людини

Внаслідок вибуху на складах у Казахстані постраждали 32 людини. Жертви були одразу госпіталізовані до міської лікарні з різними пораненнями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Informburo .

За попередньою інформацією, вибух невстановлених предметів стався внаслідок пожежі. На кадрах відео, що були зафільмовані очевидцями, можна побачити стовпи диму на території військових складів.

Відомо, що внаслідок вибуху постраждали 32 людини. Усі жертви були госпіталізовані до міської лікарні №1 міста Тараз.