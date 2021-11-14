RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В результаті вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне загинуло 144 людини

Автор: Наталья Скороход

Збільшилося число жертв в результаті вибуху бензовозу в Сьєрра-Леоне, який стався 5 листопада в столиці Фрітауні. Також десятки людей досі проходять лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство охорони здоров'я повідомило в суботу, що в результаті вибуху загинуло 144 людини. Також в лікарні як і раніше проходять лікування 57 осіб, з яких 11 знаходяться в критичному стані.

Як відомо, у Сьєрра-Леоне вибухнув бензовоз 5 листопада. В результаті загинули люди. Спочатку було відомо про понад сто загиблих і десятки людей поранених.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сьерра-Леоне