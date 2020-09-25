ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Унаслідок вибуху бензовозу у Нігерії загинули 28 людей

Автор: Артур Родивилов

В Нігерії, у місті Локоджа, вибухнув бензовоз. Унаслідок вибуху спалахнула пожежа, в якій загинули 28 осіб.

Популярні новини

Про це повідомив представник агентства з безпеки дорожнього руху Бісі Казім, передає CNN.

Бісі Казім, офіційний представник Федеральної служби безпеки дорожнього руху (FRSC), сказав, що серед загиблих знайшли дітей. Трагедія сталася неподалік автозаправної станції на шосе Локоджа-Зарягі в штаті Когі.

Губернатор штату Яхая Белло заявив, що це не перша аварія паливозаправників. Події особливо поширені в Нігерії, де сира нафта часто перевозиться автомобільним транспортом.

У 2019 році унаслідок вибуху бензовозу в центральній частині Нігерії загинули щонайменше 50 осіб та 100 осіб були поранені.

У 2015 році в результаті ще однієї аварії танкера в штаті Анамбра загинуло понад 60 осіб.

У 2017 році жертвами вибуху бензовозу в Пакистані стали 157 осіб.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НигерияВибух