Унаслідок ранкового обстрілу Харкова почалася масштабна пожежа, - Терехов

Унаслідок ранкового обстрілу в Харкові почалася масштабна пожежа. Горить адмінбудівля у Холодногірському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Мер зазначив, за словами керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій, від потужного полум'я будинок почав обвалюватися. Окрім цього, Терехов додав, що вогонь від адмністративної будівлі перекинувся на півтора десятка машин, які були припарковані поблизу.