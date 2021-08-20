В результате теракта в столице Сомали погибли пять человек
Фото: в результате теракта в столице Сомали погибли пять человек (shabellemedia.com)
В результате теракта в столице Сомали погибли пять человек. Смертник подорвал себя в чайной, которая популярна среди военнослужащих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Shabelle Media Network.
В столице Сомали, Могадишо террорист-смертник подорвался возле здания штаб-квартиры национальной разведки. Погибли по меньшей мере пять человек, включая террориста.
Кроме погибших, 12 человек получили ранения.
Предварительно, террористическая акция проведена боевиками из группировки "Аш-Шабаб".