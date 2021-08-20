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В результате теракта в столице Сомали погибли пять человек

Новина українською →
Сомали, Пятница 20 августа 2021 03:08
В результате теракта в столице Сомали погибли пять человек Фото: в результате теракта в столице Сомали погибли пять человек (shabellemedia.com)
Автор: Анна Полисученко

В результате теракта в столице Сомали погибли пять человек. Смертник подорвал себя в чайной, которая популярна среди военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Shabelle Media Network.

В столице Сомали, Могадишо террорист-смертник подорвался возле здания штаб-квартиры национальной разведки. Погибли по меньшей мере пять человек, включая террориста.

Кроме погибших, 12 человек получили ранения.

Предварительно, террористическая акция проведена боевиками из группировки "Аш-Шабаб".

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