В результаті стрілянини в США загинули 5 осіб

Внаслідок стрілянини було поранено поліцейських

В результате стрельбы в Ороре (штат Иллинойс, США) погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Так, стрельба произошла в пятницу в здании компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products.

Неизвестный открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом.

По словам Вице-губернатора штата Иллинойс, стрельба произошла на следующий день после первой годовщины трагедии в школе города Паркленд (штат Флорида), унесшей жизни 17 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в городе Орора (штат Иллинойс, США), в результате ранения получили четверо полицейских.

РБК-Украина писало, что в результате стрельбы в школе города Паркленд во Флориде (США) погибли по меньшей мере 17 человек. В числе погибших - дети и взрослые: 12 человек были убиты в здании школы, двое погибли рядом со школой, один - на дороге возле школы, еще двое скончались в больнице.