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В результаті стрілянини в США загинули 5 осіб

Новини » Надзвичайні події    16.02.2019 - 05:29
В результаті стрілянини в США загинули 5 осіб
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Внаслідок стрілянини було поранено поліцейських

В результаті стрілянини в Аурорі (штат Іллінойс, США), загинули щонайменше п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Так, стрілянина сталася в п'ятницю в будівлі компанії Henry Pratt, що виробляє трубопровідну арматуру і належить корпорації Mueller Water Products.

Невідомий відкрив вогонь з пістолета з лазерним прицілом.

За словами Віце-губернатора штату Іллінойс, стрілянина сталася на наступний день після першої річниці трагедії в школі міста Паркленд (штат Флорида), що забрала життя 17 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину в місті Аурора (штат Іллінойс, США), в результаті поранення отримали четверо поліцейських.

РБК-Україна писало, що в результаті стрілянини у школі міста Паркленд у Флориді (США) загинули щонайменше 17 осіб. У числі загиблих - діти і дорослі: 12 людей були вбиті в будівлі школи, двоє загинули поруч зі школою, один - на дорозі біля школи, ще двоє померли в лікарні.

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