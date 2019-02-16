В результаті стрілянини в США загинули 5 осіб

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Внаслідок стрілянини було поранено поліцейських

В результаті стрілянини в Аурорі (штат Іллінойс, США), загинули щонайменше п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Так, стрілянина сталася в п'ятницю в будівлі компанії Henry Pratt, що виробляє трубопровідну арматуру і належить корпорації Mueller Water Products.

Невідомий відкрив вогонь з пістолета з лазерним прицілом.

За словами Віце-губернатора штату Іллінойс, стрілянина сталася на наступний день після першої річниці трагедії в школі міста Паркленд (штат Флорида), що забрала життя 17 осіб.

Yesterday, we paused for a moment of silence in honor of victims in Parkland (2/4/18) and Northern Illinois University (2/14/08). Today, it’s Aurora, IL. Thank you to our first responders, praying for everyone injured and committed to working to end gun violence. #EnoughIsEnough — Lt. Governor Juliana Stratton (@LtGovStratton) February 15, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину в місті Аурора (штат Іллінойс, США), в результаті поранення отримали четверо поліцейських.

РБК-Україна писало, що в результаті стрілянини у школі міста Паркленд у Флориді (США) загинули щонайменше 17 осіб. У числі загиблих - діти і дорослі: 12 людей були вбиті в будівлі школи, двоє загинули поруч зі школою, один - на дорозі біля школи, ще двоє померли в лікарні.