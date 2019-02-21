У результаті стрілянини в Мюнхені загинули двоє людей

У результаті стрілянини загинув і сам нападник

Два человека погибли в результате стрельбы в немецком городе Мюнхене. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter полиции.

Указано, что одним из погибших является человек, который открыл стрельбу. Издание Spiegel отмечает, что инцидент произошел на стройке.

Сообщается, что полиция перекрыла ряд улиц после стрельбы, в районе было остановлено движение трамваев. Начато расследование.

Напомним, в июне полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того, как офицер открыл стрельбу в здании. Отмечалось, что два человека пострадали в результате стрельбы.

Как писало РБК-Украина ранее, в Германии в городе Саарбрюккен неизвестный открыл стрельбу по прохожим.

Добавим также, летом в немецком городе Дармштадт толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских. Так, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 июня, во время музыкального фестиваля.

По данным полиции, к нападению на правоохранителей были привлечены около 100 человек. В частности, участники нападения бросали в полицейских бутылки и камни. Более 80 нападавших были задержаны.