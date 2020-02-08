В результаті зіткнень в Казахстані загинули майже 10 осіб

В результаті зіткнень і групової бійки в Казахстані, які сталися вночі 8 лютого, загинули вісім людей, ще сорок отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, близько 70 осіб були залучені в першу бійку на околиці села Масанчи, недалеко від казахстансько-киргизької кордону. Після чого ще 300 осіб прибули з довколишніх сіл.

у ряді населених пунктів Жамбилськой області відбулися зіткнення. Президент Касим-Жомарт Токаєв доручив державним органам вжити термінових заходів щодо усунення наслідків цього інциденту.

Раніше в Ірані правоохоронці затримали кілька десятків учасників акцій протесту з-за причетність іранських військових до катастрофи українського літака над Тегераном. Силовики застосовували проти демонстрантів кийки, електрошокери, також були чутні звуки пострілів.