Унаслідок падіння автобуса в ущелину в Перу загинули 17 людей

Транспортний засіб, що їхав з Трухільо в Патаз, зійшов з дороги і впав з висоти 200 м. У салоні знаходилися 33 пасажири, серед яких були діти. Постраждалих направили до лікарень.

За словами регіонального менеджера з транспортування Едіта Чуко, причиною аварії міг стати поганий стан доріг в районі. Він також повідомив, що зараз на місці події проводиться розслідування.

"На цей час тіла все ще піднімаються, поліція все ще проводить розслідування. Ми з інспекторами проводимо перевірку, відправили в цей район групу", - сказав Чуко.