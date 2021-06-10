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Унаслідок падіння автобуса в ущелину в Перу загинули 17 людей

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Патас, Четвер 10 червня 2021 04:50
Унаслідок падіння автобуса в ущелину в Перу загинули 17 людей Фото: при падінні автобуса в ущелину в Перу загинули 17 осіб(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Автобус з пасажирами впав в ущелину в провінції Патас на півночі Перу. В результаті загинули 17 людей і ще шість постраждали,

Про про це повідомляє Радіо RPP.

Транспортний засіб, що їхав з Трухільо в Патаз, зійшов з дороги і впав з висоти 200 м. У салоні знаходилися 33 пасажири, серед яких були діти. Постраждалих направили до лікарень.

За словами регіонального менеджера з транспортування Едіта Чуко, причиною аварії міг стати поганий стан доріг в районі. Він також повідомив, що зараз на місці події проводиться розслідування.

"На цей час тіла все ще піднімаються, поліція все ще проводить розслідування. Ми з інспекторами проводимо перевірку, відправили в цей район групу", - сказав Чуко.

У квітні поточного року в центральній частині Перу перекинувся пасажирський автобус. Жертвами ДТП стали 20 осіб.

Нещодавно у Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з російськими туристами. Унаслідок одна людина загинула і ще 26 отримали поранення.

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