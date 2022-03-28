В результаті обстрілів в зоні ООС 38 тисяч осіб позбулися водопостачання

Внаслідок обстрілів у зоні ООС пошкоджено лінії електропостачання. Без електроживлення залишається насосна станція третього підйому каналу Сіверський Донець-Донбас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Вихід з ладу насосної станції залишив без водопостачання 37 923 жителів. Зокрема, в населеному пункті Торецьк - 28336 жителів, у Залізному – 2899 жителів, у Північному - 5768 осіб, у Південному - 750 жителів та ін.також водопостачання позбавлені 12 дитячих садків, 18 котелень. В результаті артилерійського обстрілу без теплопостачання залишилися 77 будинків.
Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.