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В результаті обстрілів в зоні ООС 38 тисяч осіб позбулися водопостачання

Торецк (Фото: v-variant.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок обстрілів у зоні ООС пошкоджено лінії електропостачання. Без електроживлення залишається насосна станція третього підйому каналу Сіверський Донець-Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Вихід з ладу насосної станції залишив без водопостачання 37 923 жителів. Зокрема, в населеному пункті Торецьк - 28336 жителів, у Залізному – 2899 жителів, у Північному - 5768 осіб, у Південному - 750 жителів та ін.також водопостачання позбавлені 12 дитячих садків, 18 котелень. В результаті артилерійського обстрілу без теплопостачання залишилися 77 будинків.

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