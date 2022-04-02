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В результаті обстрілу парку Горького в Харкові постраждав чоловік

Фото: у Харкові обстріляли парк Горького (t.me/citykharkivua)
Автор: Наталія Юрченко

В результаті обстрілу території Центрального парку культури і відпочинку імені Горького у Харкові постраждав співробітник комунальної служби. Чоловіка доставили у лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Зазначається, що під час обстрілу у парку працювали комунальники, зокрема, озеленювачі. Один із них, 57-річний чоловік, отримав поранення і був госпіталізований.

Крім того, руйнувань зазнали атракціони "Галеон Барбадос" та "Індія", пошкоджено сцену в Ретро-парку, деякі кафе, паркові дивани, а також поламані старовинні дерева

Нагадаємо, російські окупанти 2 квітня завдали ракетного удару по парку імені Горького в Харкові.

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