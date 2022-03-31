В результаті авіаудару по Київській області в селі зруйновані будинки. Обійшлося без постраждалих

У Київській області в результаті російського авіаудару в одному з сіл в бучанському районі зруйновані кілька житлових будинків. На щастя, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

"У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне із сіл району. Як результат, повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці поінформували, що у Фастівському районі в результаті бойових дій зафіксовані пошкодження на об'єкті інфраструктури.

"Пожежу ліквідували працівники ДСНС, після чого слідчі зафіксували наслідки", - розповіли в поліції.