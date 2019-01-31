В результаті аномальних морозів в США загинули 8 осіб

Фото: Чикаго (GettyImages)

Люди загинули в результаті переохолодження практично у всіх штатах Середнього Заходу

В результаті аномальних морозів, які принесла хвиля арктичного повітря, в Сполучених Штатах Америки загинули щонайменше 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Люди загинули в результаті переохолодження практично у всіх штатах Середнього Заходу: в Мічигані, Айові, Індіані, Іллінойсі, Вісконсіні і Міннесоті.

В Детройті від переохолодження помер 70-річний чоловік.

За інформацією місцевої поліції, його тіло виявили на вулиці. В тому ж штаті Мічиган жертвою морозу став колишній депутат міської ради Детройта. Чоловіка, якому було за 70 років, знайшли в його автомобілі в 24 км на південь від Детройта.

В Айові мороз став причиною смерті студента місцевого університету Джеральда Белца. Його тіло знайшли на території кампусу вранці в середу. Белц помер внаслідок переохолодження.

Самі суворі холоду охопили Середній Захід. До вечора стовпчик термометра опускався до -28 в Чикаго, -1 в Детройті і -29 градусів в Міннеаполісі.

У місті Парк-Репідс (Міннесота) зареєстрували рекордні -41, в Фарго (Північна Дакота) -35 морозу. Абсолютний рекорд був побитий у місті Інтернешнл-Фоллс в Міннесоті, кажуть синоптики. Там температура опустилася до -48 - тепліше було навіть на Південному полюсі в Антарктиді. Там сьогодні зареєстрували -31.

Раніше в США снігового шторму в аваріях загинули щонайменше 7 осіб.

Також повідомлялося, що в результаті сходження лавин у Європі загинуло 14 осіб.