По результатам проверки укрытий будут дальнейшие обращения к президенту, - Кличко

Аналогичные данные утром на совещании комиссия предоставила министру Александру Камышину. Он также напомнил, что город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий.

"Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки, относительно глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к Президенту по кадровым решениям", - подчеркнул Кличко.

В настоящее время прокуратура и полиция Киева расследуют хищение денег на ремонте укрытий, к которым могут быть причастны главы райгосадминистраций Киева, которые назначаются и увольняются президентом.

Обстрелы Киева

В мае Россия почти каждый день наносила удары по столице. Это были как запуски беспилотников, так и удары гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

К счастью, силы ПВО успешно ликвидировали все цели над столицей. Однако обломки ракет и дронов упали в нескольких районах Киева.

Однако в ночь на 1 июня из-за падения обломков одного из снарядов в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и ребенок. Как позже оказалось, погибшие пытались попасть в укрытие, которое было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента, а городской голова Виталий Кличко призвал на время следствия отстранить от исполнения обязанностей главу Деснянского района.

Агентство раскрывало все подробности трагедии, произошедшей в Деснянском районе Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.