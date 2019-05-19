За результатами екзит-полів на виборах в Індії перемагає правляча партія

Фото: вибори в Індії (twitter.com/Fabiolucv)

Сила прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді здобуває перемогу на парламентських виборах в Індії

Згідно з даними екзит-полів, політична сила прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді здобуває перемогу на парламентських виборах у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Очікується, що Національний демократичний альянс на чолі з націоналістичною партією Моді "Бхаратія Джаната парті" отримає від 287 до 306 місць к 545-місному парламенті. Щоб сформувати більшість в індійському парламенті, політична сила повинна мати щонайменше 272 депутати.

Основним суперником Моді на виборах був Індійський національний конгрес на чолі з Рахулом Ганді.

Офіційні результати виборів будуть оголошені 22 травня.

Зазначимо, в Індії сьогодні, 19 травня відбувся останній етап парламентських виборів.

Свої голоси за кандидатів мали можливість віддати понад 100 мільйонів громадян у восьми штатах. Вибори, які почалися ще 11 квітня, відбуваються у сім етапів.

Нагадаємо, 10 травня в Індії оголосили про проведення загальних виборів, які повинні стати найбільшими в світі.

Також РБК-Україна повідомляло, що Туніс восени 2019 проведе парламентські і президентські вибори. Після революції 2011 року, повалила президента Зіна ель-Абідіна Бен Алі, який займав свій пост з 1987 року, це будуть треті вибори, коли жителі країни зможуть віддати свій голос.