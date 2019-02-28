Результат лідера Кубка світу з біатлону в гонці анульований

Фото: Йоханнес Тінгнес Бе (biathlonworld.com)

Йому не будуть нараховані очки, також спортсмен відмовився від призових

Результат норвезького біатлоніста Йоханнеса Тінгнеса Бьо в гонці переслідування на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті (США) анульований. Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Спортсмен, який посів четверте місце, зізнався, що на останній стійці виконав лише чотири постріли замість п'яти. IBU підтвердив слова Бьо після перегляду трансляції. Один патрон був знайдений в магазині норвежця після фінішу.

Зазначається, що через непорозуміння всередині групи журі це питання не було вирішене до того, як був оприлюднений офіційний результат.

В результаті організація і біатлоніст дійшли згоди, що 43 очка, які були нараховані норвежцю, знімуть, а зароблені 7 тисяч євро призових розподілять між спортсменами, які фінішували після нього.

Лідер загального заліку Кубка світу в такий спосіб прокоментував рішення.

"Ця справа для мене закрита. Я відразу ж підійшов до суддів на трасі і зізнався, що порушив правила зі своєї вини. Хочу підкреслити, що якби сам не сказав про все, то мене б не покарали. Але я хочу, щоб IBU уникла повторення подібних помилок в майбутньому.

Нелегко втрачати очки в заліку Кубка світу, але я сподіваюся, що інші спортсмени зможуть знайти мотивацію і силу, щоб виявляти чесність, як я, заради духу чесної гри. Вони повинні нести відповідальність за помилки в майбутньому, якщо IBU не зможе покладатися на рішення журі", - цитує Бьо офіційний сайт IBU.

Цю ситуацію також прокоментував спортивний директор IBU Фелікс Біттерлінг.

"Впевнені, що досягли найкращого можливого врегулювання цієї проблеми завдяки готовності Йоханнеса діяти в інтересах спорту: ніякої дискваліфікації, але очки і призові гроші, зароблені в гонці, будуть повернуті", - зазначив спортдиректор організації.

Раніше Бьо вже гарантував собі перемогу в загальному заліку спринтерських гонок.

Нагадаємо, українські біатлоністи в естафеті на п'ятогму етапі Кубка світу показали кращий результат у сезоні.