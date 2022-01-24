Резнікова, Ляшка та Шмигаля заслухають в Раді

Верховна рада України заслухає міністрів оборони та охорони здоров'я Олексія Резнікова та Віктора Ляшка. Також парламент заслухає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови парламенту Руслана Стефанчука на погоджувальній раді.
Він озвучив пропозицію: "на годині запитань до уряду заслухати міністра оборони щодо ситуації на українсько-російському кордоні, міністра охорони здоров'я щодо пандемії коронавірусу та прем'єр-міністра України щодо енергетичної безпеки країни".
Нардепи підтримали, рішення було прийнято одноголосно.
Нагадаємо, ситуація на кордоні України зараз напружена, є загроза вторгнення Росії. Командувач операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк назвав ймовірну дату нападу - 20 лютого.