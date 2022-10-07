Резников обратился к российской армии: вы еще можете спасти Россию от трагедии

Российские военные еще могут спасти будущее РФ и не погибнуть на войне в Украине. Для этого достаточно сдаться в плен и не исполнять преступные приказы руководства.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение .

"Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. Теперь посеяна вражда на поколения вперед", - заявил он.

Резников отметил, что руководство РФ отсиживается в Москве или в странах НАТО, против кого выступает Кремль.

"Многие из вас поняли - вас отправили умирать не за правое дело. Может, поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами. Он боится вашего прозрение и презрения", - сказал министр.

Глава Минобороны предупредил, что на войне в Украине погибнут еще тысячи российских солдат. При этом руководство РФ попытается возложить вину на армию.

"Еще тысячи российских парней погибнут, еще больше останутся без рук и ног. Но их опозорят, а вас сделают виноватыми... Вспомните войны в Чечне. Вас уже предают те, кто воюет в Tik-Tok", - добавил он.

Министр призвал российских военных сдаваться в плен и спасти РФ от трагедии и унижения.

"Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию от унижения", - подчеркнул Резников.