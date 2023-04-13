Резников об уничтожении "Москвы": кремлевские мечты о десанте на Одессу остались в прошлом

Уничтожение российского крейсера "Москва" было большим достижением для Украины. В частности, это событие сделало невозможным кремлевские мечты о высадке десанта на Одесском побережье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Facebook.

Глава Минобороны в годовщину уничтожения флагмана черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва" заявил, что это событие изменило ход войны. После потери "Москвы" Россия уже не доминировала в Черном море.

Резников напомнил, что российский флагман пошел ко дну после удара украинской ракетой "Нептун". После этого партнеры уже не медлили с передачей ракет Harpoon.

Именно благодаря этим ракетам украинские военные заставили оккупантов совершить "жест доброй воли" и освободили остров Змеиный. Министр отметил, что освобождение Змеиного позволило открыть "зерновой коридор" в Черном море.

"В итоге российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма. Кремлевские мечты о десанте на Одессу остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны добавил, что Украина будет сама решать, как защищаться от агрессора, несмотря на то, что кто-то до сих пор заботится о "лице Кремля".

Напомним, 13 апреля 2022 года украинские военные атаковали российский крейсер "Москва" в Черном море. Военно-морские силы ВСУ нанесли удар украинскими ракетами "Нептун".

Российский флагман спустя сутки после удара пошел ко дну. По предварительным данным, на борту "Москвы" находилось более 400 российских моряков.

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