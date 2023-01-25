Западные танки станут "железным кулаком" для прорыва линии обороны РФ, - Резников

Украина будет использовать западные основные боевые танки в качестве "железного кулака", чтобы прорвать российскую линию обороны и освободить оккупированную территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы будем использовать их как своеобразный металлический кулак или железный кулак, чтобы прорвать линию обороны нашего врага", - сказал министр обороны Алексей Резников.

Он также добавил, что Украина должна "продолжить контрнаступательную кампанию по разным направлениям для освобождения наших временно оккупированных территорий".