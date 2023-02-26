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Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 солдат убитых ежедневно

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска начали свое "крупное наступление" на Донбассе. При этом ежедневно они теряют по 500 солдат убитыми.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию La Repubblica.

"На самом деле оно уже идет (наступление, - ред.). Мы называем это "ползучим наступлением", потому что они следуют безумной тактике: они посылают против нас волны "вагнеровцев" или бывших пленных, чтобы отвоевать несколько метров земли. Например, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле. Наш генерал на восточном фронте сказал, что за сутки у россиян 500 убитых и 900 раненых", - заявил он.

При этом министр подчеркнул, что Бахмут является опорным пунктом.

"Бахмут - это опорный пункт, точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, уменьшить возможности противника для наступления", - заявил Резников.

Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о новой тактике россиян вблизи Бахмута.

Кроме того, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что россияне в попытках захватить Бахмут теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК "Вагнера" вообще оставляют на полях и не пускают назад живыми.

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Алексей РезниковБахмутВойна России против Украины