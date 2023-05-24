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Резников впервые подтвердил. Украина успешно применяет ракеты Storm Shadow

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина уже успешно применяет дальнобойные ракеты Storm Shadow. Их нашим бойцам передала Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова во время брифинга.

Такое заявление глава Минобороны сделал во время совместного брифинга с британским коллегой Беном Волесом, совершившим визит в Украину.

"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - сообщил Резников.

Storm Shadow в Украине

Напомним, на прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что украинские военные уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Лондоном.

Тогда британский министр не стал вдаваться в подробности, но отметил, что системы вооружения, предоставленные Украине западными союзниками, продемонстрировали эффективность и "имели значение".

Также Волес рассказывал, что эти ракеты переданы украинцам бесплатно и предназначены только для высокоточных ударов.

Ранее же информация о возможном использовании ракет Storm Shadow Украиной для ударов по оккупантам появлялась в СМИ. Тогда телеканал CNN ссылался на неназванных чиновников.

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