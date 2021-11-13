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Резніков: будівництво військово-морської бази в Бердянську треба прискорити  

Автор: Юлія Бойко

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що треба прискорити будівництво військово-морської бази в Бердянську. І протистояти наміру Росії окупувати Азовське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони України.

Повідомляється, що сьогодні він ознайомився з будівництвом військово-морської бази "Схід", гідротехнічних споруд біля причальної стінки і майбутньої казарми для морських піхотинців. Він також заявив, що після окупації Криму і окремих районів Донбасу і Луганської області Росія намагається де-факто окупувати і Азовське море.

"Ми постійно звертаємо на це увагу, адже це небезпечний прецедент для всього світу. Посилення наших можливостей в цьому напрямку і розвиток військово-морських сил в цілому є одним з пріоритетів... Після закінчення поїздки ми проведемо детальний аналіз поточної ситуації. Будуть дані відповідні доручення, щоб прискорити будівництво бази ВМС в Бердянську", - додав Резніков.

Також повідомляється, що на баланс Міноборони передадуть ділянку площею 3 гектари, де буде розміщено командування бази і два дивізіони кораблів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть побудувати дві військово-морські бази на Чорному та Азовському морях із залученням британських компаній.

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БердянськОлексій Резніков