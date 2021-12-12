Резніков про стратегію НАТО щодо Росії: не працює і не буде

"Не провокувати Росію - ця стратегія не працює і не буде працювати", - сказав Резніков, зазначивши, що Москва вторглася в Грузію після того, як Німеччина і Франція заблокували шлях країни до вступу в НАТО у 2008 році.

При цьому він додав, що президент США Джо Байден погодився на подальші переговори з Путіним, щоб обговорити протидію Росії членству України в НАТО.

За словами Рєзнікова,"червона лінія" Москви проти вступу України в НАТО була лише частиною російської "тактики нарізування салямі" щодо Альянсу.

"За моїми відчуттями, США усвідомили ці загрози. Вони повинні зберегти єдність альянсу", - додав міністр.