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Резніков про стратегію НАТО щодо Росії: не працює і не буде

Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що стратегія Північноатлантичного альянсу щодо Росії не працює і не буде. При цьому він додав, що побоювання західних союзників з приводу протистояння президенту РФ Володимиру Путіну з позиції сили помилкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Не провокувати Росію - ця стратегія не працює і не буде працювати", - сказав Резніков, зазначивши, що Москва вторглася в Грузію після того, як Німеччина і Франція заблокували шлях країни до вступу в НАТО у 2008 році.

При цьому він додав, що президент США Джо Байден погодився на подальші переговори з Путіним, щоб обговорити протидію Росії членству України в НАТО.

За словами Рєзнікова,"червона лінія" Москви проти вступу України в НАТО була лише частиною російської "тактики нарізування салямі" щодо Альянсу.

"За моїми відчуттями, США усвідомили ці загрози. Вони повинні зберегти єдність альянсу", - додав міністр.

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НАТОРосійська ФедераціяОлексій Резніков