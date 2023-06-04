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Резников раскритиковал "мирный план" Индонезии: похож на российский

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Алексей Резников отклонил так называемый "мирный план", который предложила Индонезия. Он считает, что план больше похож на российский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SCMP.

Соответствующее заявление глава Минобороны сделал на форуме форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Я постараюсь быть вежливым. Это похоже на российский план, а не на индонезийский", - сказал Резников.

Министр назвал инициативы Индонезии "странным планом", который с ним никто не обсуждал. Резников подчеркнул, что ряд стран готовы организовать мирные переговоры между Украиной и РФ, но украинцам нужны "орудия, чтобы мы закончили эту войну".

Также Резников в своем выступлении упомянул о Китае, который, по его мнению, как "старший брат" мог бы убедить Россию прекратить войну.

Что предлагает Индонезия

Министр иностранных дел Индонезии Прабово Субианто на саммите в Сингапуре представил так называемый "мирный план" для Украины. Он предполагает прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние, создание демилитаризованной зоны и референдум на "спорных территориях".

Однако в МИД и Офисе президента отклонили план, напомнив, что "спорных территорий" нет, а есть оккупированные Россией украинские территории.

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Алексей РезниковИндонезия