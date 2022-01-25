Резніков про постачання зброї Україні: "Там багато речей, про які ми мріяли раніше"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що США та Великобританія поставили Україні озброєння, про яке раніше доводилося тільки мріяти. Розкривати деталі глава відомства відмовився.

Про це сказав Олексій Резніков у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Я з першого дня веду переговори з нашими партнерами. Наслідки ви бачите - це літаки, які прилітають з Лондона, два літаки з США прилетіли, а завтра зустрічаємо третій літак з допомогою", - сказав Резніков, відповідаючи на запитання про те, чи ведуться переговори з союзниками щодо постачання Україні систем ППО, включаючи ракети Patriot.

Глава Міноборони додав, що переговори щодо всіх потреб України в озброєннях ведуться. Однак деталі Резніков розкрити відмовився.

"Але повірте, в тій допомозі вже є багато цікавих речей, про які ми мріяли раніше", - додав міністр.