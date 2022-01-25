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Резніков про постачання зброї Україні: "Там багато речей, про які ми мріяли раніше"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що США та Великобританія поставили Україні озброєння, про яке раніше доводилося тільки мріяти. Розкривати деталі глава відомства відмовився.

Про це сказав Олексій Резніков у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Я з першого дня веду переговори з нашими партнерами. Наслідки ви бачите - це літаки, які прилітають з Лондона, два літаки з США прилетіли, а завтра зустрічаємо третій літак з допомогою", - сказав Резніков, відповідаючи на запитання про те, чи ведуться переговори з союзниками щодо постачання Україні систем ППО, включаючи ракети Patriot.

Глава Міноборони додав, що переговори щодо всіх потреб України в озброєннях ведуться. Однак деталі Резніков розкрити відмовився.

"Але повірте, в тій допомозі вже є багато цікавих речей, про які ми мріяли раніше", - додав міністр.

Нагадаємо, 23 січня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США.

Відзначимо, перша партія американської оборонної допомоги прибула в Україну 22 січня.

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Міністерство оборони УкраїниСполучені Штати АмерикиОлексій Резніков