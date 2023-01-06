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Резников озвучил данные по количеству ракет у россиян: инфографика

Фото: министр обороны Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. Кроме этого у россиян осталось всего 12% иранских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

По его данным, в настоящее время Россия располагает всего 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет.

Он отметил, что оккупанты имеют 11% баллистических ракет "Искандер", 9% "Калибров", 16% Х-101.

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", - написал Резников.

Фото: В Минобороны подсчитали остатки ракет и дронов у российских военных (twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, что по состоянию на 22 ноября 2022 года , по словам Резникова, в России осталось 119 ракет "Искандер" (13%). К началу войны в арсенале было 900 ракет, затем было произведено 48 ракет. Российская армия израсходовала 829 ракет.

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