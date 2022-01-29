Резніков про відмову Німеччини надати зброю: не хороша справа для майбутнього ЄС

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що відмова Німеччини надати Україні зброю навряд чи буде хорошою для майбутнього Європейського Союзу. За його словами, це не те європейське лідерство, яке очікується від Великої західної країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

"Я не дуже розумію справжні причини цього (відмови Німеччини надати зброю Україні: - ред.), адже нова коаліція не повинна бути набагато менш пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним, на відміну від попереднього уряду. Чи це просто політичний прагматизм? Я не впевнений, що це хороша справа для майбутнього Європейського союзу", - сказав міністр.

При цьому Резніков висловив сподівання, що Німеччина передумає щодо поставок зброї Україні.

"Але я сподіваюся, що німці змінять свою позицію. Адже ми просимо зброю, щоб захистити нашу країну", - додав він.