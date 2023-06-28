Резников назвал главный аргумент для приглашения Украины в НАТО

По словам министра, кроме того, Вооруженные силы Украины первыми в мире начали бить россиян западным оружием.

"Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и начала бить их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО?", - отметил Резников.

Вступление Украины в НАТО

Саммит лидеров стран НАТО состоится в столице Литвы 11-12 июля. Украина со своей стороны осознает, что сможет присоединиться к Североатлантическому Альянсу только после завершения боевых действий.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака Украина ожидает приглашения в НАТО с открытой датой. В то же время, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ожидания Киева от саммита Альянса уже частично удовлетворены. Также он призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Стоит заметить, что наша страна хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не будут альтернативой членству.