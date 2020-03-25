Резніков назвав теми засідання ТКГ по Донбасу

Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)

Підгрупи працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно

Засідання ТКГ в Мінську буде проходити по відеозв'язку, головними темами будуть - припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання. Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ в мінській ТКГ Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

Резніков зазначив, що підгрупи працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно.

"Наскільки мені відомо від моїх колег з інших підгруп, зважаючи на епідемію коронавірусу все відбувається у форматі конфколл - відеозв'язку. Підгрупи працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно", - розповів він.

За його словами, на порядку безумовне припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, в тому числі доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України.

Нагадаємо, Резніков розповів, що рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.