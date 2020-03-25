ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Резніков назвав теми засідання ТКГ по Донбасу

Новини » Політика     25.03.2020 - 10:23
Резніков назвав теми засідання ТКГ по Донбасу
Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)

Підгрупи працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно

Засідання ТКГ в Мінську буде проходити по відеозв'язку, головними темами будуть - припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання. Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ в мінській ТКГ Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

Резніков зазначив, що підгрупи працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно.

"Наскільки мені відомо від моїх колег з інших підгруп, зважаючи на епідемію коронавірусу все відбувається у форматі конфколл - відеозв'язку. Підгрупи працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно", - розповів він.

За його словами, на порядку безумовне припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, в тому числі доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України.

Нагадаємо, Резніков розповів, що рішення про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийнято після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

ОРДЛО заявили про черговий провал переговорів щодо розведення на Донбасі ОБСЄ підтвердила перехід засідань контактної групи в онлайн режим
Новини України МинскКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся