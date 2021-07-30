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Резніков виключає авіасполучення з Маріуполем. Треба інший аеропорт в Приазов'ї

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 17:26
Резніков виключає авіасполучення з Маріуполем. Треба інший аеропорт в Приазов'ї Фото: віце-прем'єр Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksiі)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні не реально говорити про відновлення авіасполучення з Маріуполем (Донецька область). Робоча група вивчає можливість будівництва іншого аеропорту в Приазов'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс Україна" віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

За його словами, як тільки було збито рейс MH-17 в 2014 році, встановили заборону на цивільні польоти на відстані 120 км від лінії зіткнення.

"Маріуполь знаходиться в 25 км. І тому, при всій повазі до жителів міста... сьогодні це неможливо. Але, в той же час, нещодавно була створена робоча група під моїм головуванням, яка вивчає можливості будівництва аеропорту в іншому місці Приазов'я, наприклад, між Маріуполем і Бердянськом", - зазначив Резніков.

Він також припустив, що вимогу про відстань в 120 км можна скоротити при відведенні важких озброєнь.

"Ми зараз вивчаємо це питання. Але скажу відразу - після того, як ми це рішення приймемо, ми відправимо документи в міжнародні організації, які займаються безпекою повітряного руху. І тільки після їх дозволу ми зможемо реалізувати цей проект", - додав міністр.

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Маріуполь Олексій Резніков Авіасполучення
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