Рєзніков пропонує прибрати термін "колабораціонізм" з профільного законопроекту

Віце-прем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков вважає за необхідне прибрати з закону про колаборантів ключовий термін "колабораціонізм". У міжнародному праві такий термін відсутній у негативному сенсі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм".

За його словами, краще використовувати терміни "пособник" і "пособництво".

"Виявилося, що слова "колаборант" і "колаборація" у негативному сенсі відсутні в міжнародному праві. І ми в нашому законопроекті про перехідної юстиції від них відмовилися", - пояснив Рєзніков.

Міністр зазначив, що будь-які законопроекти про колабораціонізм повинні мати індивідуальний характер.

"Я не хотів би, щоб прості люди підпадали під цю категорію. При цьому є посібники окупаційної влади, які не вчиняють злочинів військового характеру, але з доброї волі прислуговують, працюють проти інтересів своєї країни. І якщо їх дії не підпадають під склад злочину "держзрада", то все одно повинна бути реакція держави на їх антиукраїнську діяльність", - підкреслив віце-прем'єр.

Також він додав, що в разі прийняття законопроекту під його дію точно не потраплять ті, хто був їхнім спільником окупантам у 2014 році.

"У цьому якраз і сіль - ті, хто ще сьогодні здійснюють такі діяння, отримають шанс зупинитися, одуматися, перестати це робити", - пояснив Рєзніков.