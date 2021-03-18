Рєзніков пропонує прибрати термін "колабораціонізм" з профільного законопроекту
Віце-прем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков вважає за необхідне прибрати з закону про колаборантів ключовий термін "колабораціонізм". У міжнародному праві такий термін відсутній у негативному сенсі.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм".
За його словами, краще використовувати терміни "пособник" і "пособництво".
"Виявилося, що слова "колаборант" і "колаборація" у негативному сенсі відсутні в міжнародному праві. І ми в нашому законопроекті про перехідної юстиції від них відмовилися", - пояснив Рєзніков.
Міністр зазначив, що будь-які законопроекти про колабораціонізм повинні мати індивідуальний характер.
"Я не хотів би, щоб прості люди підпадали під цю категорію. При цьому є посібники окупаційної влади, які не вчиняють злочинів військового характеру, але з доброї волі прислуговують, працюють проти інтересів своєї країни. І якщо їх дії не підпадають під склад злочину "держзрада", то все одно повинна бути реакція держави на їх антиукраїнську діяльність", - підкреслив віце-прем'єр.
Також він додав, що в разі прийняття законопроекту під його дію точно не потраплять ті, хто був їхнім спільником окупантам у 2014 році.
"У цьому якраз і сіль - ті, хто ще сьогодні здійснюють такі діяння, отримають шанс зупинитися, одуматися, перестати це робити", - пояснив Рєзніков.
Раніше РБК-Україна писало, що в Раді роз'яснили, кого можуть покарати за законом про колаборантів.
Також повідомлялося, що в закон про колаборантів планують внести зміни.