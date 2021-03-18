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Рєзніков пропонує прибрати термін "колабораціонізм" з профільного законопроекту

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 10:09
Рєзніков пропонує прибрати термін "колабораціонізм" з профільного законопроекту Фото: Олексій Рєзніков (t.me/OP_UA)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Віце-прем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков вважає за необхідне прибрати з закону про колаборантів ключовий термін "колабораціонізм". У міжнародному праві такий термін відсутній у негативному сенсі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм".

За його словами, краще використовувати терміни "пособник" і "пособництво".

"Виявилося, що слова "колаборант" і "колаборація" у негативному сенсі відсутні в міжнародному праві. І ми в нашому законопроекті про перехідної юстиції від них відмовилися", - пояснив Рєзніков.

Міністр зазначив, що будь-які законопроекти про колабораціонізм повинні мати індивідуальний характер.

"Я не хотів би, щоб прості люди підпадали під цю категорію. При цьому є посібники окупаційної влади, які не вчиняють злочинів військового характеру, але з доброї волі прислуговують, працюють проти інтересів своєї країни. І якщо їх дії не підпадають під склад злочину "держзрада", то все одно повинна бути реакція держави на їх антиукраїнську діяльність", - підкреслив віце-прем'єр.

Також він додав, що в разі прийняття законопроекту під його дію точно не потраплять ті, хто був їхнім спільником окупантам у 2014 році.

"У цьому якраз і сіль - ті, хто ще сьогодні здійснюють такі діяння, отримають шанс зупинитися, одуматися, перестати це робити", - пояснив Рєзніков.

Раніше РБК-Україна писало, що в Раді роз'яснили, кого можуть покарати за законом про колаборантів.

Також повідомлялося, що в закон про колаборантів планують внести зміни.

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