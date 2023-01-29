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Резников о боях на востоке Украины: ситуация сложная, но контролируемая

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, ситуация остается сложной. Однако украинские силы контролируют обстановку в поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью канадскому телеканалу CBC.

Глава Минобороны, ссылаясь на украинское военное командование, назвал ситуацию на востоке "сложной, но контролируемой".

При этом министр озвучил "список пожеланий" по вооружению, которое необходимо Украине. Среди желаемого: истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты. При этом Резников подчеркнул, что они необходимы не для ударов по территории России, а для уничтожения составов и командных пунктов оккупантов.

Глава Минобороны добавил, что возлагает надежды на новые две недели переговоров с партнерами по истребителям для Украины. Он надеется на положительное решение, как раньше было со средствами ПВО и дальнобойной артиллерией.

"Для меня все, что невозможно сегодня, (будет - ред.) возможно завтра", - сказал Резников.

Напомним, в Донецкой области продолжаются активные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В частности, оккупанты усилили атаки вблизи Угледара.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что оккупанты стремятся прорвать оборону возле Угледара, чтобы пойти в направлении Покровска и Доброполья.

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